Trajneri i Kroacisë tregon se cili do të jetë “çelësi” i përballjes me Shqipërinë

Kroacia po përgatitet për takimin me Shqipërinë në Hamburg, e vlefshme për grupet e Evropianit, më saktësisht Grupit B.

Trajneri i kroatëve, Zlatko Dalic është shprehur se ekipi i tij meriton respekt, pasi është skuadra evropiane më e suksesshme pas Francës.

“Ne e dinim që kjo ndeshje do të ishte e rëndësishme para turneut, ne duam të kalojmë grupin, nuk jemi të dekurajuar pas Spanjës. E dimë që duhet të jemi më mirë se në ndeshjen e parë, jemi të kënaqur me gjithçka, jemi përgatitur, bëmë atë që duhej të bënim. Ju e dini që Vlasic e braktisi grumbullimin, i ndodhi një problem tjetër”, ka thënë fillimisht selektori i Kroacisë.

“Shqipëria nuk është një rival me të njëjtën cilësi si Spanja, por meriton shumë respekt. Ata janë të motivuar dhe të organizuar, duhet të jemi të durueshëm dhe të kujdesshëm. E dimë që synimi ynë është të fitojmë, do të jemi më sulmues, duam të bëjmë më mirë. Kundër Spanjës kishim edhe topin, kishim më shumë raste, por tani duhet të jemi edhe më mirë. Do të ketë ndryshime në përbërje, do ta vendosim më pas”.

“Nuk ishte bukur të humbnim ndeshjen e parë, nuk ishte një ndjenjë e bukur. Ne ishim gjithmonë të nënvlerësuar, askush nuk besonte tek ne dhe fituam tri medalje. Dhe ne jemi më të suksesshmit pas Francës”.

“Kroacia meriton respekt dhe nderim më të madh. Tre medalje, Anglia fitoi një në 58 vjet. Ata janë të artë, dhe ne jemi të pavlerë. Ne jemi të rinj dhe të guximshëm, kjo dëshmohet nga prania e 100 mijë kroatëve në Berlin, rezultatet tona tregojnë se jemi më të mirë nga sa shihemi”.

“E di që pas disfatës ka shumë pesimizëm, por shpresoj që të jemi sërish real, ashtu siç jemi, po e presim me padurim këtë. Dhe ne nuk na intereson çfarë thonë të tjerët”.

“Ne arritëm gjithçka për shkak të hierarkisë dhe bashkimit. E para është cilësia, e dyta është ai rendi, ajo hierarki. Kjo është shumë e rëndësishme për mua dhe për lojtarët më të vjetër. Është e rëndësishme për të gjithë ne”, potencoi më tej Dalic në konferencën për mediat. /TCH/