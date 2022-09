Trajneri i Belgjikës: Hazardit i mungojnë minutat, por jo mentaliteti

Trajneri i Belgjikës, spanjolli Roberto Martinez, pranoi sot se kapiteni i Djajve të Kuq, Eden Hazard, shijon pak minuta me Real Madridin, por siguroi se ka “një mentalitet shumë të mirë”.

“Ai nuk ka humbur asnjë seancë stërvitore dhe ka shumë punë për të bërë në hije. Ka mungesa e minutave , por ai ka një mentalitet shumë të mirë dhe është super entuziast,” tha trajneri i Djajve të Kuq në një konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së Ligës së Kombeve të Belgjikës kundër Uellsit.

Martinez shmangu spekulimet për mënyrën se si do të performojë Hazard me kombëtaren dhe për minutat që do të luajë.

“Ne e kemi ndeshjen nesër dhe të shohim si do të jetë ai me kombëtaren”, tha trajneri.

Ai shtoi se i ka vënë vetes synimin që sulmuesi i Real Madridit të luajë plot 90 minuta dhe se “kjo do të varet nga ndeshja”./albeu.com