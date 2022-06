Trajneri i Bayern Munich “kapet mat” me gazetaren e njohur (FOTO LAJM)

Julian Nagelsmann, tekniku i Bayern Munich, u nda nga gruaja e tij pas një martese rreth 15 vjeçare.

34-vjeçari u martua në vitin 2018 me Verena, ku me të ka edhe dy fëmijë. Tani, trajneri i klubit gjerman është në krahët e një femre tjetër. Mediat gjermane kanë shpërthyer duke shkruar se Nagelsamnn është në një lidhje dashurie me Lena Wurzenberger, gazetarja e “Bild”, ku e cila mbulonte rregullisht ngjarjet që ndodhnin në klubin e Bayern Munich.

Julian Nagelsmann and his new girlfriend & BILD reporter Lena Wurzenberger have been spotted on a yacht in Ibiza. She isn’t allowed to report about Bayern anymore. [Sport1] pic.twitter.com/0eHl7JrhHc

— Munich Fanpage (@MunichFanpage) June 29, 2022