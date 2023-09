Tragjedi! Qëllohet për vdekje presidenti i klubit të futbollit pas përfundimit të ndeshjes

Një ngjarje tepër e rëndë ka ndodhur në Kolumbi, ku presidenti i klubit të Tigres, Edgar Paez është vrarë pasi skuadra e tij mori një humbje.

Presidenti 63-vjeçar po largohej nga stadium së bashku me vajzën e tij dhe po drejtoheshin në makinë. Dy persona të maskuar janë afruar menjëherë me motoçikletë dhe qëlluan me armë, me Paez i cili gjeti menjëherë vdekjen.

Policia e Bogotës ka nisur investigimin për vrasjen kriminale, teksa klubi reagoi në rrjetet sociale duke shprehur se i gjithë sporti kolumbian është totalisht i shokuar.

Sipas ekspertizës mjekoligjore, presidenti i Tigres është qëlluar nga tre plumba, të cilët prekën kraharori, qafën dhe kafkën. Ai u transportua menjëherë në Klinikën Mederi, por nuk arriti të mbijetonte.