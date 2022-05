Tragjedi në ekipin e kolegjit Amerikan, ndërron jetë ish-portierja

Një ish-portiere futbolli i Universitetit të Kansasit u vra dhe burri i saj u akuzua për vrasje të shkallës së parë për vdekjen e saj, tha policia e shtetit.

Regan Gibbs ishte 25 vjeçe dhe u nda nga jeta në lule të rinisë.

Oficerët gjetën Regan Noelle Gibbs, të goditur për vdekje të hënën mbrëma në banesën e saj në Lawrence, Kansas. Policia tha se burri i saj, Chad Joseph Marek, 26 vjeç, thirri 911 dhe u arrestua në vendngjarje.

We are heartbroken about the loss of Regan Gibbs 💔

We share our deepest condolences to Regan’s family, friends and teammates.

More information → https://t.co/9reH5e2hry pic.twitter.com/1id7golZHE

— Kansas Soccer (@KUWSoccer) May 18, 2022