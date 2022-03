Tragjedi në Brazil, humb jetën një 25-vjeçar pas përplasjes mes tifozëve

Një tjetër tragjedi është shënuar mes tifozëve, këtë herë në Brazil ku një 25-vjeçar ka humbur jetës pas përplasjes mes tifozëve.

Në ndeshjen mes Atletico Mineiros dhe Cruzeiros, tifozi 25-vjeçarë u qëllua me arme zjarri në bark, duke humbur jetën.

Rezultoi e pasuksesshme ndërhyrja e ndihmës së shpejtë, pasi tifozi i lënduar humbi jetën pak orë pasi u dërgua në spital.

Në sherr u përfshinë rreth 50 tifozë në lagjen Boa Vista. Një tjetër tifoz mbeti i plagosur rëndë, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Sa i përket ndeshjes, të zotët e shtëpisë fituan me përmbysje me rezultatin 2-1 me golin e fitores që u shënua në minutën e 97-të./ h.ll/albeu.com