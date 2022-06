Totti: Kam folur me Dybala, ai e mori mesazhin

Francesco Totti bëhet zëdhënës i Romës për çështjet e merkatos. Ish-kapiteni i Romës lëshoi ​​disa deklarata për Sky Sport në lidhje me interesimin e Mourinhos për Dybala.

“Fola me të për disa gjëra. Nuk i takon vetëm atij të vendosë se cila do të jetë e ardhmja e tij. Nëse do të hiqja dorë me kënaqësi nga numri 10? Nëse do ta marrë, po, por me sa di unë nuk e do. Unë mendoj se ai do të merrte 21. Kush do të më pëlqente nëse Dybala nuk do të vinte? Varet nga potenciali ekonomik i kompanisë”. /albeu.com/