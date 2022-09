Totti feston ditëlindjen e parë pa Ilary-n, festime private me fëmijët: Sa vjec mbush sot legjenda e Romës?

Një ditëlindje pas festime të mëdha për legjendës e Romës dhe Italisë, Francesco Totti.

Ish-sulmuesi feston sot 46-vjetorin e tij, mes lajmeve dhe thashetheme për ndarjen e trazuar me Ilary Blasi-n, mes akuza, tradhtive dhe Rolexeve të vjedhura.

Siç ndodh shpesh, famijët e tyre i kanë ndarë pushimet mes dy prindërve.

Cristian, Isabel dhe Chanel do të kalojnë ditëlindjen me babain tyre, në një ditë privatësie as festa që mjund të shtojnë lajmet për jetën e tij private.

Kjo do të jetë ditëlindja e parë e Totti-n pa Ilary-n./albeu.com