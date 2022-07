Tottenham i ka bërë një dhuratë trajnerit Antonio Conte për sulmin.

Richarlison ka nënshkruar me londinezët një marrëveshje deri më 30 qershor 2027.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.

Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022