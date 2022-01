Tottenham shumë pranë nënshkrimit me Traore

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Tottenham ka negociata shumë të avancuara me Wolverhampton për të mbyllur transferimin e Adama Traore këtë dimër.

Ndërsa kalojmë këtu, reprezentuesi spanjoll është ai i zgjedhur nga Antonio Conte për të përforcuar krahun e djathtë të fushës dhe synimi i italianit është të rindërtojë pozicionin e lojtarit.

Futbollisti nga ana e tij ka parë se si në këtë drejtim ka rënë dukshëm dominimi i tij dhe largimi i tij duket zgjidhja më e mirë për të gjitha palët.

Shifrat që do të trajtoheshin për transferimin do të ishin rreth 25 milionë euro dhe kjo mund të bëhet zyrtare gjatë gjithë kësaj jave. Nëse konfirmohet, Conte do të shihte përmbushjen e një prej kërkesave të tij dhe nga Londra kërcënojnë se do të vazhdojnë të shtojnë emra të rinj në skuadër në merkaton e dimrit./ h.ll/albeu.com