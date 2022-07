Tottenham nuk di të ndalet, arrihet marrëveshja me lojtarin e Barcelonës

Tottenham po tenton të përforcohet, që sezonin tjetër të mos e diskutojë katërshen e parë dhe pse jo të luftojë për trofe.

Antonio Conte ia ka dalë më parë me londinezët e Chelsea dhe do kërkojë të përsërisë veten në krye të “Gjelave”.

I radhës që pritet të zyrtarizohet te Tottenham është një mbrojtës i kombëtares së Francës, Clement Lenglet.

Barcelona nuk e ka në plane dhe do të kalojë te klubi i Premier League në huazim me të drejtë blerje. Marrëveshja është pranë dhe kanë mbetur vetëm disa detaje. / h.ll/albeu.com

Clément Lenglet to Tottenham, just matter of time and then… here we go soon. Agreement’s being finalised between Barcelona and Tottenham on loan deal, working on details. 🚨⚪️ #THFC

Lenglet agreed personal terms with Spurs last week, matter of final steps between clubs. pic.twitter.com/6bg80EeTvD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022