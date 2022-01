Tottenham në sulm për Bentacur dhe Kulusevskin, tifozët sulmojnë Paraticin

Fillimisht Dejan Kulusevski , pastaj pas pak orësh edhe Rodrigo Bentancur . Thashethemet në merkato të Juventusit dhe Tottenhamit po udhëtojnë prej disa ditësh me hipoteza dhe negociata të kryqëzuara dhe situata ka filluar të bezdis disa tifozë të Spurs të cilët kanë drejtuar gishtin te Fabio Paratici .

Pas njoftimit të Vlahoviqit nga bardhezinjtë, e ardhmja e Kulusevskit është vënë në fokus me Tottenham të interesuar për shërbimet e tij. Tani interesi për Zakaria e Juventusit e shtyn Bentancurin edhe në veri të Londrës.

Propozimi për Kulusevskin do të ishte hua me detyrim shlyerje në total 35 milionë euro, një shifër që do të ishte joshëse për Juventusin.

Gjithsesi, në orët e fundit, hipoteza e Bentancur për Spurs ka zënë vend dhe kjo mospërfillje ka mërzitur disa tifozë të Tottenhamit në rrjetet sociale. Akuza ndaj Paraticit është se ai nuk punon duke menduar për të mirën dhe të ardhmen e Spurs por për të zgjidhur bilancin e Juventusit. /albeu.com