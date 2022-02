Tottenham mendon rikthimin e Mauricio Pochettinos

Çuditërisht, në të njëjtën javë që PSG arriti një fitore prestigjioze si ajo kundër Real Madridit të martën, thashethemet rikthehen.

Kështu, Mauricio Pochettino, i cili është pyetur shumë muajt e fundit, duket se nuk e ka të siguruar vazhdimësinë. E thamë në orët e fundit në fillin e informacionit për Zinedine Zidane. Dhe pikërisht tani shfaqen sërish të dhëna të reja për të ardhmen e këtij trajneri.

Tottenham do të hapte derën për të

Një informacion i Daily Telegraph sqaron këtë të shtunë se Tottenham, ku ai pati një karrierë të shkëlqyer mes viteve 2014 dhe 2019 deri sa e çoi klubin në finalen e parë të Ligës së Kampionëve, po mendon për rikthimin e tij. Për sa kohë që Antonio Conte nuk do të vazhdojë sezonin e ardhshëm në White Hart Lane.

Ish-trajneri italian nuk është plotësisht në harmoni me bordin e Spurs në këtë rast skuadra londineze do të presë deri në fund të sezonit, por është një mundësi që është ende në tavolinë. Edhe pse argjentinasi tingëllon edhe për Manchester United, ndaj thashethemet rreth tij do të ndizen. /albeu.com/