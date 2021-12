Toronto përmirëson ofertën ekonomike, Insigne pranë largimit nga Napoli

Toronto FC përmirësoi propozimin ekonomik që i bëri italianit Lorenzo Insigne . Për të arritur ardhjen e mesfushorit sulmues të Napolit , ekskluziviteti kanadez do të bënte një nga nënshkrimet më të mira në historinë e Major League Soccer (MLS).

Sipas të përditshmes sportive italiane Corriere dello Sport, Insigne nuk do të rinovojë me Napolin. Kontrata e futbollistit me skuadrën italiane përfundon në qershor të vitit 2022.

Mediat italiane pasqyrojnë qarkun e shkurtër mes Napolit dhe Insigne . Bordi drejtues i klubit italian, i drejtuar nga presidenti Aurelio De Laurentiis , i ofroi futbollistit një kontratë katërvjeçare në këmbim të 4.2 milionë dollarëve në sezon.

Megjithatë, oferta e rinovimit nuk u prit mirë nga Insigne . Kapiteni dhe ylli i Napolit i bëri një kundërofertë klubit italian, ai kërkoi të mblidhte 5.6 milionë dollarë në vit. Në rast të marrjes së përgjigjes negative, negociatat do të ndërpriteshin.

I vetëdijshëm për këtë situatë, ekskluziviteti kanadez i dërgoi një propozim të dytë yllit napolitan, i ofroi atij një lidhje për katër sezone me një pagë prej 8.4 milionë dollarë në vit.

Napoli duhet të nxitojë për të mbyllur një marrëveshje me Insigne . Përndryshe, lojtari mund të negociojë si lojtar i lirë dhe të nënshkruajë një parakontratë si i tillë, që nga 31 dhjetori 2021, gjashtë muaj para skadimit të lidhjes së tij me klubin italian. /albeu.com