Toronto nuk ka të ngopur, hedh sytë përsëri nga Napoli

Toronto FC vazhdon të ndërtojë ekipin e tyre përpara fillimit të sezonit 2022 të Major League Soccer dhe ata duan të sjellin një lojtar më shumë nga ligat kryesore të Evropës. Skuadra me bazë kanadeze është e vetëdijshme se Dries Mertens do të bëhet agjent i lirë në qershor 2022 dhe lojtari e di që Napoli nuk do të rinovojë kontratën e tij.

34-vjeçari po kërkon të nënshkruajë një kontratë tjetër të madhe dhe skuadra e Major League Soccer mund t’i ofrojë atij një të tillë. Sipas ‘Italian Football TV’, skuadra e Serisë A nuk do të ushtrojë rinovimin e kontratës me Mertens edhe pse ai dëshironte të qëndronte në klub.

Golashënuesi i të gjitha kohërave i Napolit, me 142 gola në të gjitha garat, zhvilloi disa bisedime me përfaqësuesit e Torontos vitin e kaluar dhe pati interes nga të dyja palët. Tashmë që për Mertens është bërë e qartë fotografia se ai nuk do të vazhdojë te Napoli, ai mund të pranojë ofertën e MLS në ditët në vijim./ h.ll/albeu.com