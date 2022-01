Ousmane Dembele më në fund ka marrë një vendim mbi të ardhmen e tij, në një moment kur negociatat me Barcelonën janë të ngrira.

Francezi nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e tij dhe në rast se Barcelona nuk i përmbush ai do të largohet me kosto zero në fundin e sezonit.

24-vjeçari nuk do të pranojë asnjë ofertë që mund t’i vijë klubit katalas gjatë mërkatos së janarit, duke lënë kështu vetëm dy opsione. r.t/albeu.com