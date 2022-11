Topi i golit “Dora e Zotit” në Kupën e Botës shitet për një shifër stratosferike

Topi nga ndeshja çerekfinale e Kupës së Botës 1986 midis Argjentinës dhe Anglisë, në të cilën Diego Maradona shënoi golin e tij të famshëm “Dora e Zotit” është shitur në ankand për rreth 2,4 milionë dollarë.

Pronari i topit nuk ishte askush tjetër veç arbitrit kryesor që lejoi që goli të ishte i ligjshëm, tuniziani Ali Bin Nasser.

Topi historik i futbollit u shit në ankandet Graham Budd në Londër për një çmim tepër të lartë. Bin Nasser e shiti topin ikonik pasi kuptoi se ishte koha e duhur për ta ndarë topin me botën./h.ll/albeu.com



The ball punched in by Diego Maradona for his “Hand of God” goal at the 1986 World Cup has been sold at auction for nearly $2.4 million by the referee who missed soccer’s most famous handball pic.twitter.com/O1Gv85kj2W

