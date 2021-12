TOPI I ARTË/ Nis zbardhja e listës, zbulohen 7 emrat e fundit (FOTO LAJM)

Muajin e kaluar u publikua listra me 30 lojtarët që ishin në garë për “Topin e Artë” dhe sonte do të mësohet se kush do të jetë fituesi.

“France Football” ka nisur të zbulojë renditjen duke nisur nga fundi.

Azbilicueta dhe Modric janë dy lojtarët e fundit në renditje, më pas vijnë Barela, Dias, dhe Moreno. Në vendin e 25 dhe 24 renditet dy talentet, Foden dhe Pedri. /albeu.com