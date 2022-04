Topi i Artë në një univers alternativ pa Messin dhe CR7: Kush do ta kishte fituar atë çdo vit që nga 2008?

A është e vështirë të imagjinohet bota e futbollit pa Messin dhe Ronaldon? Kush në mungesë të tyre do të ishin futbollistët më të mirë në botë? Kush do ta kishte fituar Topin e Artë çdo vit që nga viti 2008 dhe do të bëhej lojtari më i mirë në botë gjatë kësaj periudhe.

Le të përpiqemi të rimendojmë historinë e futbollit.

Që nga viti 2008, vetëm tre lojtarë e kanë fituar Topin e Artë: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dhe Luka Modric. Po sikur Ronaldo dhe Messi të mos e pretendonin këtë çmim? Po sikur të përjashtoheshin nga votimi dhe të luftonin vetëm për trofeun e tyre personal?

Në këtë rast, në vitin 2008 Fernando Torres ishte një pretendent i qartë për titullin. Para periudhës së lëndimit të tij dhe kalimit te Chelsea, ai pati një sezon të dytë të shkëlqyer dhe golashënues në Liverpool.

Midis 2009 dhe 2012, ka pasur një hegjemoni të dy lojtarëve të një lloji të ndryshëm. Në vitin 2009, Xavi përfundoi i treti pas Messit dhe Ronaldos, duke fituar La Liga, Copa del Rey dhe Champions League. Vitin tjetër, ai do të jetë sërish në listën e ngushtë për titullin e Kupës së Botës me Spanjën, por gjithsesi do të përfundojë pas AndrEs Iniesta, i cili përfundoi i dyti pas Messit me golin e fitores në finalen e Kupës së Botës në kohën shtesë kundër Holandës.

Një tjetër dyshe: fitimi i Champions League dhe La Liga do të thoshte që Xavi, në 2011, do të ishte përsëri fituesi. Dhe kjo e plotëson historinë për playmakerin legjendar, përkatësisht historinë e renditjes së tij të tretë, disa herë radhazi. Nëse Xavi është një lojtar që meriton, por nuk fiton një çmim, është e paqartë. Një i tillë është edhe Iniesta. Në vitin 2012, çmimi do të ishte në duart e tij. Atë sezon, Barcelona nuk e fitoi Ligën e Kampionëve dhe kampionin e Spanjës. Iniesta ka treguar tashmë një lojë të shkëlqyer sulmuese, duke përfshirë edhe kombëtaren spanjolle, në Kampionatin Evropian 2012, shkruan albeu.com.

Në vitin 2013, u shfaq një pretendent i ri. Bayern Munich fitoi Bundesligën, Kupën e Gjermanisë, Kupën e Botës për Klube dhe Ligën e Kampionëve. Fitimi i Ligës së Kampionëve erdhi në një finale të paharrueshme të Wembley kundër Borussia Dortmundit, e mjaftueshme që Franck Ribery të zinte vendin e tretë, ose të ngrinte Topin e Artë, duke menduar për një univers imagjinar, pa Messin apo Ronaldon.

Në vitin 2014, një tjetër yll i Bayern Munichut, Manuel Neuer, pas fitores së Gjermanisë në Kupën e Botës në Brazil, u njoh si lojtari më i mirë në botë dhe u bë portieri i parë që merr këtë nder që nga Lev Yashin në 1963. Gigi Buffon përfundoi i dyti në vitin 2006 kur Italia fitoi Kupën e Botës, por Neuer mbetet lojtari i fundit një portier që do të jetë në listën e ngushtë për Topin e Artë.

Në vitin 2015, Neymar ishte pretenduesi më i dukshëm. Në sezonin e kaluar, ai shënoi 39 gola dhe fitoi Champions League me Barcelonën. Ai kishte një shans për të fituar çmimin në 2017 nëse jo për Messin dhe Ronaldon. Në vitin 2016, pasi Franca përfundoi e dyta në Kampionatin Evropian dhe Atletico Madrid arriti në finalen e Champions League, Antoine Griezmann ishte pretendenti kryesor për titullin.

Në vitin 2018, kundër të gjitha gjasave, Luka Modric ishte fitues. Në vitin 2019, Virgil van Dijk, i cili ka arritur sukses të rëndësishëm me Liverpool, ishte një pretendent i qartë. Mbrojtësi i Liverpool-it u favorizua nga shumë në votim, por me vetëm shtatë vota më pak në meritë të tij, ai doli i dyti.

Në vitin 2020, rekordi më i fortë ishte ai i Robert Lewandowski, i cili si fitues i kampionatit gjerman, shënoi 41 gola në një sezon, duke thyer rekordin e kahershëm të Gerd Müller.

Të gjitha rastet e mësipërme përfaqësojnë fituesit më të dukshëm në mungesë të Messit dhe Ronaldos. Por ia vlen gjithashtu të merren parasysh lojtarë të tjerë të mëdhenj dhe po aq të merituar, të cilët nuk hynë në listën e pretendentëve dhe do të njiheshin shumë më tepër ndryshe.

Për shembull, Arjen Robben, i cili nuk arriti kurrë në treshen e fundit, por përfundoi i katërti në 2014. Luis Suarez, përfundimi më i mirë i të cilit ishte i katërti në 2016.

Ashtu si Zlatan Ibrahimovic, i cili nuk iu afrua më shumë çmimit sesa vendi i katërt që mori në 2013.

Sadio Mane dhe Mohamed Salah janë opsione të tjera të dukshme që meritojnë më shumë. Ata u renditën në vendin e katërt dhe të pestë, respektivisht, në 2019 dhe nuk kanë qenë kurrë kaq afër më parë apo që atëherë.

Dhe Karim Benzema, i cili përfundoi i katërti në 2021, megjithë një periudhë të jashtëzakonshme trevjeçare në Real Madrid. N’Golo Kante nuk ka qenë kurrë më i lartë se i pesti. Rezultati më i mirë i Kevin De Bruyne është vendi i tetë. Dani Alves nuk ka qenë kurrë në top treshen, as Gerard Pique, Sergio Ramos, Philippe Lahm, Wayne Rooney, Sergio Aguero, Yaya Toure apo Andrea Pirlo.

Standardi i fituesve gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë shumë i lartë, dhe madje edhe me universin imagjinar të përshtatur për mungesën e Messit dhe Ronaldos, një numër lojtarësh të klasit botëror do të mbetën ende në hije. Messi dhe Ronaldo kanë ndryshuar perceptimin global (vendos një standard të ri) se çfarë do të thotë të jesh më i miri në botë, tani nga lojtarët më të mirë pritet stabilitet afatgjatë dhe performanca joreale.

Është gjithashtu interesante të shihet ndikimi që Messi dhe Ronaldo kanë tek njëri-tjetri dhe tek lojtarët e tjerë. Ndoshta Messi do të ishte pak më keq pa Ronaldon dhe Ronaldo do të ishte pak më keq pa Messin. Tifozët duan t’i ndajnë të dy, gjëja qesharake është se Ronaldo përfitoi nga Messi dhe anasjelltas. Ata inkurajuan njëri-tjetrin për një periudhë të gjatë për të mbajtur standardet e tyre të larta.

Këtu është e përshtatshme të kujtojmë një fragment nga filmi legjendar “Gara”

Pra pyetja është nëse kanë ndikuar në lojën e Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi, Modric etj për mirë? Ndoshta edhe për keq. Ata mund t’i kenë lënë në hije plotësisht, dhe nuk ka të bëjë vetëm me heqjen e emrave të tyre nga lista e ngushtë, ndoshta lojtarët si Suarez, Neymar dhe të tjerë do të ishin edhe më të mirë në përgjithësi. Ne e dimë, për shembull, që Benzema u sakrifikua për Ronaldon. Benzema është shumë më i mirë nga sa mendojnë shumica e tifozëve.

Zlatan do të kishte lulëzuar te Barcelona nëse nuk ishte Messi.

– Bavaria do të kishte dominuar Evropën gjatë viteve 2000 dhe 2010.

– Karim Benzema mund të jetë një lojtar shumë më i vlerësuar se sa është tani.

– Atletico ose Juventus mund të kishin fituar Ligën e Kampionëve.

Mundësitë e një historie alternative pa Messin dhe Ronaldon janë të pafundme dhe marramendëse.

Topi i Artë në një realitet alternativ.

2008 – Fernando Torres.

2009 – Xavi.

2010 – Andres Iniesta

2011 – Xavi

2012 – Andres Iniesta

2013 – Franck Ribery

2014 – Manuel Neuer

2015 – Neymar

2016 – Antoine Griezmann

2017 – Neymar

2018 – Luka Modric

2019 – Virgil van Dijk

2021 – Robert Lewandowski

2022 – Robert Lewandowski.

Përkthim i video materialit informativ nga kanali YouTube Tifo-Football