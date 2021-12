Topat e Artë nisen për në Teatrin Chatelet (VIDEO)

Dy Topat e Artë, një për meshkujt dhe një për femrat, janë nisur për në vendin e ceremonisë me një makinë sportive dhe të ruajtur nga dy burra me helmeta të zeza.

Trofetë janë vendosur në bagazhin e makinës luksoze e cila shoqerohet edhe disa motorë për siguri.

Ceremonia po afron, jemi vetëm disa minuta larg. /albeu.com

🧭 48°49’59.99″N, 2°15’0″E

📍 France Football headquarter

The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something 👀 #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021