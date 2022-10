Tirana ka mposhtur në derbi 2-0 Partizanin në ndeshjen e luajtur në Air Albania.

Edhe pse ishin me një lojtar më pak pas daljes me karton të kuq të Bruno Lulaj kjo nuk i ka penguar aspak bardheblutë të dalin me 3 pikë.

Shiko golin e parë

Sa i përket golave, ato erdhën nga Xhixha i cili realizoi nga një gol për cdo pjesë.

Shiko golin e dyte

Ndërkohë, Tirana ngjitet në vendin në vendin e 11, vetëm 1 pikë më pak se Partizani kryesues. /G.D albeu.com/