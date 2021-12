Tirana bën detyrën, Dinamo zhgënjen sërish (VIDEO)

Tirana ka fituar 3-0 në shtëpi ndaj Kastriotit.

Golat për bardheblutë u realizuan nga dy herë nga Seferi dhe në minutat 23′ 45′, ndërsa golin e 3 e realizoi Ngoo.

Me këtë fitore Tirana ngjitet në vendin e parë me 27 pikë, ndërsa Kastrioti mbetet i fundit me vetëm 5 pikë.

Ndërkohë, Dinamo zhgënjen sërish teksa është mposhtur 0-1 nga Teuta. Djemtë e Detit fituan falë një autogoli të Bakaj në minutën e 51′.

Ndërkohë, skuadra e Bledi Shkëmbit mban vendin e 7 me 13 pikë, ndërsa Teuta ngjitet në vendin e 4 me 17 pikë. /albeu.com/