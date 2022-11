Tifozët “pushtojnë” Katarin, organizatorët krijojnë “qytete” me kontenierë dhe tenda gjumi plastike në Doha

Doha ka disa probleme, njëra prej tyre ka të bëjë me dhomat e hoteleve, të cilët janë mjaft të paktë. Organizata përgjegjës për mbarëvajtjen e “Katar 2022” ka krijuar “qytetet fantazmë” për të mbuluar atë mungesë, por ka të metat e veta, shtretërit e vegjël, tendat në 30 gradë dhe mungesën e biletave në disa nga paketat e premtuara për të parë Kupën e Botës. Disa argjentinas tani do të mendojnë se ishte më mirë të mos e kishin parë, por e vërteta është se shumë mbetën pa biletën e premtuar në paketën e blerë me kursimet e shumë viteve.

“Qytetet për tifozët” thuhet në promovimin e bërë nga faqet zyrtare të turneut. Dhe e vërteta është se është shumë afër realitetit. Është e habitshme të shohësh se si deri në katër “qytete” janë shfaqur nga askund përreth Dohas për të strehuar 1 milionë e gjysmë vizitorë që do të shfaqen në të gjithë vendin dhe që lëvizin në kërkim të shtratit dhe dushit dhe që nuk e kanë problem të paguajnë çmimet e hoteleve.