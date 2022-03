Momenti kur Jordi Alba sulmohet me shishe nga tifozët e Galatasaray (VIDEO)

Mbrojtësi i Barcelonës Jordi Alba u sulmua me shishe nga tifozët turk në ndeshjen e sotme kundër Galatasaray, por në fund u ndëshkua me karton të verdhë për shkak të reagimit të tij jo të hijshëm.

Incidenti në fjalë ndodhi gjatë minutës së 85’ të ndeshjes, ku Alba i afrohet vijave anësore, pa e ditur që do të sulmohej nga tifozët e Galatasaray me shishe dhe gota të mbushura me lëngje në stadiumin “Nef” të Turqisë.