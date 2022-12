Tifozët gjetën një arsye pse Messi do fitojë Kupën e Botës

Leo Messi këtë të diel do të luajë ndeshjen e fundit në Botëror, teksa Argjentina në finale do të luajë me Francën.

Tifozët e Messit kanë zbuluar një model interesant të lidhur me vetëm një klub francez, PSG.



Fakti është se pasi Ronaldinho u transferua te PSG në 2001, ai fitoi Kupën e Botës 2002 me Brazilin.

Në vitin 2017, Mbappe u transferua nga Monaco te PSG një vit më vonë ai u bë kampion bote.

Messi u transferua te PSG në vitin 2001… a do ndodhi? /G.D albeu.com/