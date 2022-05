Tifozët e Romës të jashtëzakonshëm dhe paqësorë, spektakël në rrugët e Tiranës (VIDEO)

Historike në Serie A, sezonin e ardhshëm do të jetë edhe një gjyqtare femër

Seria A, pikë kthese historike nga sezoni i ardhshëm, Ferrieri Caputi gjyqtarja e parë femër.

Në dhjetor 2021 ajo u bë e para që drejtoi një ekip të ligës së lartë duke drejtuar ndeshjen e raundit të 32-të të Kupës së Italisë midis Cagliari dhe Cittadella.

Pas lajmeve të shpallura në Botërorin e ardhshëm në Katar, edhe Seria A po përgatitet për një kthesë historike, duke filluar nga sezoni i ardhshëm do të ketë debutimin e një gjyqtareje femër. E para do të jetë Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 vjeçe, me origjinë nga Livorno, e cila në dhjetor 2021 u bë femra e parë që drejton një ekip të ligës së lartë.

“Do të jetë për meritë dhe jo privilegj”, tha presidenti i Hagës Alfredo Trentalange në takimin e së martës në Coverciano për të bërë një bilanc të sezonit që sapo ka përfunduar./ h.ll/albeu.com