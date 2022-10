Tifozët e PSG-së dallojnë një mesazh në fletoren e Galtier për Mbappe, ja çfarë shkruhej

Gjatë ndeshjes së djeshme mes PSG-së dhe Benficas, kamerat e ekranit fokusuan një fragment trajnerin e ekipit francez, Galtier, me një fletore në duar dhe një shkrim .

Tifozët në rrjetet sociale zbuluan se aty shkruhej: “Kylian preferon (djathtas)”.

Kjo vjen pasi Mbappe thuhet se nuk dëshiron të luajë vetëm në sulm, por edhe në krahun e djathte./ h.ll/albeu.com

Christophe Galtier’s notes caught on camera: “Kylian pref (the right).” (C+) pic.twitter.com/CjDFdgZfcR

— Get French Football News (@GFFN) October 11, 2022