Tifozët e Manchester United përgatiten të protestojnë përpara ndeshjes me Liverpool

Në maj të vitit 2021, tifozët e Manchester United ndërprenë ndeshjen kundër Liverpool-it duke u futur në Old Trafford. Derbi i veriperëndimit më pas duhej të riplanifikohej për 11 ditë. Para përballjes së radhës klasike, tifozët aktivë të Djajve të Kuq po përgatisin sërish protesta kundër familjes Glazer, pronare e klubit.

Një grup tifozësh të vitit 1958 do të organizojnë një marshim dhe do t’u bëjnë thirrje tifozëve të tjerë që të bashkohen, duke folur kundër “pronësisë së poshtër të klubit”. Nuk dihet ende nëse tifozët do të tentojnë të prishin lojën, siç bënë 15 muaj më parë.

Ndeshja Manchester United-Liverpool do të zhvillohet të hënën më 22 gusht.

Kujtojmë se Manchester United humbi dy ndeshjet fillestare të Premierligës Brighton (1:2) dhe Brentford (0:4).