Tifozët e Liverpoolit shqetësohen për transferimin 100 milionë euro: Na mashtruan, ktheje Mane (VIDEO)

Një video e humbjeve të rasteve të tmerrshme të Nunez-it është shfaqur në rrjetet sociale në prag të sezonit të ardhshëm, e cila ka shkaktuar shqetësimin e tifozëve të Liverpool-it, por edhe një mori komentesh.

Tifozët e Liverpool janë shumë të shqetësuar për transferimin e uruguajanit. Darwin Nunez mbërriti në Anfield, e kjo për shkak të një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale.

Falë paraqitjeve të tij fantastike në Benfica, Nunez kaloi te Liverpool për 80 milionë euro, me tarifën totale të transferimit që rritet në 100 milionë me bonuse.

Por duke gjykuar nga video e humbjeve të tij të tmerrshme në stërvitjen parasezonale, do të mendonit se ai ishte një ligë i vogël. Domethënë, Nunez gjuajti mbi traversë nga afër dhe nuk arriti të kontrollojë disa krosim.

This the 100m player we paid for? pic.twitter.com/79qYbqUCdN

— ♨️ (@Wimlfc) July 11, 2022