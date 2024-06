Tifozët e Liverpoolit janë shumë të shqetësuar për atë çfarë ndodhi në stërvitjen e Anglisë

Tifozët e Liverpool janë jashtëzakonisht të shqetësuar pasi kanë parë diçka në stërvitjen e Anglisë.

Anglia do të nisë rrugëtimin e saj në Euro 2024 kundër Serbisë të dielën, dhe mediat angleze thonë se Trent Alexander-Arnold do të startojë në mesfushë për Tre Luanët për ndeshjen e Grupit C.

Ylli i Liverpoolit, i cili ka pasur vështirësi për t’u paraqitur për Southgate në pozicionin e tij të preferuar të mbrojtësit të djathtë, i është dorëzuar fanella me numrin 8 për turneun dhe është favorit për të startuar së bashku me Declan Rice dhe Jude Bellingham në mesfushë.

Në të vërtetë, ndërsa marrëdhënia e Alexander-Arnold dhe Bellingham në fushë do të jetë jetike për shanset e Anglisë, marrëdhënia e tyre e mirë jashtë fushës ka ngjallur shumë ankth nga tifozët e Liverpoolit.

Alexander-Arnold ka vetëm një vit të mbetur në marrëveshjen e tij me Reds dhe ka qenë i lidhur me një transferim në Real gjatë muajve të fundit.

Tifozët e Liverpoolit reaguan shpejt ndaj një videoje të Alexander-Arnold dhe Bellingham në stërvitje në Angli, duke u përfshirë në një shtrëngim duarsh të veçantë dhe në dukje të praktikuar mirë.

Një fans në X tha: “Shpresoj që e gjithë puna e ‘Agjentit Trent që e bind Judën të vijë në Liverpool’ të mos kthehet në “Agjenti Jude e bind Trentin të bashkohet me Madridin””.

Një i dytë tha: “Kjo nuk është mirë. Dikush t’i ndajë këtë dyshe”. Një i tretë shkroi: “Të gjithë thonë ‘agjent Trent’. Po sikur të jetë Jude duke bërë agjentin për Madridin? Ata kanë treguar interesim për Trent edhe më parë”. /Telegrafi/