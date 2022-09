“Tifozët e Liverpoolit duhet të kërkojnë falje që e krahasuan me Haaland”, Darwin Nunez “lë nam” në stërvitje me Uruguajin (VIDEO)

Ylli i Liverpool, Darwin Nunez është bërë meme në internet pasi një video të shpërndarë nga stërvitja e tij me kombëtaren e Uruguajit.Sulmuesi 23-vjeçar që u bashkua me “The Reds” gjatë merkatos së verës që lam pas për 85 milion euro, është krahasuar shpesh me nënshkrimin e ri të Man.City-t, Erling Haaland.

Video që është bërë virale në internet, tregon një moment nga stërvitja Nunez me kombëtaren, teksa ky i fundit tenton të godasë porton, por topi përfundon drejt rivënies anësore.

Pamajet e shpërndara në himin e Champions League, tregojnë se Nunez fillimisht shkakton faul ndaj shokut të tij të skuadrës, por ai lejohet të luaj dhe teksa tenton portën e pashqëtësuar nga mbrojtësit, por topi fluturon dhjetëra metra larg portës.