Tifozët e Liverpool nuk e duan himnin kombëtar, arsyeja daton prej vitesh

Tifozët e Liverpool-it përmbushën një traditë që ka vazhduar që nga vitet 1980 dhe fishkëllenin himnin kombëtar të Mbretërisë së Bashkuar ‘Zoti ruaj Mbretëreshën’ kur Princi William u shfaq në tribunat në stadiumin Wembley përpara finales së Kupës FA.

Zëdhënësi i kryeministrit Boris Johnson, Sir Lindsay Hoyle, kritikoi mbështetësit që vendosën të brohorisnin himnin, por Jurgen Klopp u qëndroi pranë në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes me Southampton të martën.

“Sigurisht që kam mendime, por në këto situata, është më mirë të bësh pyetjen: “pse ndodh kjo?”, tha Klopp të hënën.

“Unë i njoh shumë mirë njerëzit tanë që nuk do ta bënin nëse nuk do të kishte arsye për këtë. Unë nuk jam këtu për një kohë të mjaftueshme për të kuptuar arsyen për këtë, është diçka historike dhe ndoshta një pyetje që ju media mund t’i përgjigjeni shumë më mirë se unë ndonjëherë.

Tifozët tanë, dhe unë e di që disa tifozë nga klube të tjera e shohin këtë pak më ndryshe, janë njerëz të mrekullueshëm. Ata janë me të vërtetë të zgjuar, kalojnë të ultat, kalojnë të lartat, vuajnë së bashku. Nuk do ta bënin nëse nuk do të kishte një arsye, këtë e di unë. Ndoshta duhet ta bëjmë këtë pyetje.”

I pakënaqur për ngacmimet

Sir Lindsay Hoyle kishte shprehur më parë shqetësimin e tij për mënyrën se si Princi William u mirëprit nga një pjesë e fansave në Wembley.

“Unë dënoj plotësisht çdo fans që përshëndeti Princin William në Wembley sot,” tha Sir Lindsay Hoyle.

“Finalja e Kupës FA duhet të jetë një rast kur bashkohemi si një vend. Ajo nuk duhet të shkatërrohet nga sjellja totalisht e turpshme e një pakice tifozësh. Në këtë vit të të gjitha viteve, Jubileu Platinum i Mbretëreshës, kjo është e tmerrshme.”

Tragjedia e Hillsborough

Rreth 97 njerëz u vranë në gjysmëfinalen midis Nottingham Forest dhe Liverpool më 15 prill 1989, në Hillsborough në Sheffield.

Ajo tragjedi që ishte kashta që theu shpinën e devesë në marrëdhëniet mes tifozëve të “Reds” dhe partisë konservatore të Margaret Thatcher, pasi qytetarët e Liverpulit ishin kundër festës për mënyrën se si ishin trajtuar.

Johnson kishte ofenduar më parë qytetin e Liverpool-it duke iu referuar Ken Bigley, një inxhinier civil të cilit iu pre koka në Irak nga ekstremistët islamikë.

“Reagimi ekstrem ndaj vrasjes së z. Bigley ushqehet nga fakti se ai ishte një Liverpudlian,” shkroi ai në “The Spectator” në të kaluarën.

“Liverpooli është një qytet i bukur me një ndjenjë fisnore të komunitetit. Ata e shohin veten, kurdoherë që është e mundur, si viktima, dhe e kundërshtojnë statusin e tyre të viktimës, por në të njëjtën kohë ata zhyten në të”./ h.ll/albeu.com