Tifozët e Franfkurtit dhurojnë spektakël, pamje të mrekullueshme nga “pushtimi” i stadiumit (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme Frankfurt fitoi titullin e Europa League pas një përballjeje me Rangers në finale, ku goditja e penalltive vendosi se cili do të ngrinte kupën.

Por e bukur e kësaj ndeshje ishin pamjet fantastike të cilët tifozët e klubit gjerman dhuruan në stadiumin e tyre, pasi dyert ishin hapur për të gjithë ata që nuk mundën dot të shkonin në Sevilla për ta ndjekur nga afër finalen.

50,000 Frankfurt fans inside their own stadium celebrating their team scoring in the Europa League final!

Incredible scenes 🙌

(via @Eintracht)pic.twitter.com/d3n0pJcUvS

— ESPN FC (@ESPNFC) May 18, 2022