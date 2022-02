Tifozët e Fiorentinës kundër Juves: Kush nuk kërcen është bardh e zi

Festë e madhe në Firence pas fitores së Violës ndaj Atalantës në çerekfinale të Kupës së Italisë.

Në gjysmëfinale, do të përballen me rivalët e mëdhenj të Juves. Ajo Juve që në merkaton e dimrit rrëmbeu Dushan Vlahovic, idhullin e vjetër të tifozëve të Fiorentinës.

Me bilbilin e trefishtë në qytet shpërtheu festa, me qindra tifozë që shkuan në Peretola për të mirëpritur skuadrën me mbërritjen e saj.

Një trazirë flamujsh, shalle, bomba tymi dhe pastaj shumë kore: “Kush nuk kërcen është bardh e zi”. Juve-Fiorentina tashmë ka filluar. /albeu.com/