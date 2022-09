Tifozët e Arsenal të dashuruar pas Xhakës: U gëzova kur dëgjova atë që ndodhi sot (VIDEO)

Tifozët e Arsenalit tashmë janë të dashuruar pas Granit Xhakvs.

Ai ju ka dërguar një mesazh personal për tifozët e klubit pas fitore ndaj Brentford.

Xhaka tha: “Hej djema, jam Graniti. Fitore e madhe, faleminderit për mbështetjen tuaj. Ju keni qenë të mrekullueshëm, por u gëzova edhe kur dëgjova atë që ndodhi sot, ku në kor bërtitët emrin tim. Është një ditë shumë, shumë e veçantë dhe faleminderit përsëri, shihemi së shpejti”. /albeu.com

📲 “What happened today… singing the song for me, it’s a very, very special day. Thank you!”

We ❤️ this, Granit 😊 pic.twitter.com/QnwUnSLyCa

