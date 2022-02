Thyhet çdo rekord: Të ardhurat nga të drejtat televizive në Premier League pasurojnë edhe më shumë klubet

Të ardhurat e Ligës Premier nga marrëveshjet e transmetimit do të bëjnë që futbolli anglez të thyejë barrierën e 12 miliardë eurove gjatë tre sezoneve të ardhshme, sipas The Times.

Raportimi thotë gjithashtu se klubeve të ligës u është thënë se partneritetet e saj të transmetimit jashtë shtetit do të vlejnë më shumë se marrëveshjet e brendshme të të drejtave për herë të parë.

Për ciklin e të drejtave 2022-2025, The Times thotë se marrëveshjet ndërkombëtare do të jenë me vlerë 6.1 miliardë euro, 30 për qind më shumë, ndërsa marrëveshjet e brendshme sjellin 5.1 miliardë euro, me partneritete tregtare që marrin totali është 12.5 miliardë.

Suksesi i Ligës Premier në arritjen e një popullariteti të tillë jashtë shtetit është unik në futboll, me asnjë ligë tjetër vendase që i afrohet këtij lloji të raportit të ndarë në një shkallë kaq të madhe, transmeton telegrafi.

Marrëveshjet e reja me Nordic Entertainment Group (Nent) dhe NBC përbëjnë rreth 2.5 miliardë euro nga ky total trevjeçar, megjithëse kontratat e transmetuesve kanë vlerë kolektive dyfishin e asaj gjatë afateve të tyre gjashtëvjeçare.

The Times shton se këto të ardhura qendrore do të shohin që kampionët e Ligës Premier 2022/23 të fitojnë 180 milionë euro nga 153 milionë euro këtë sezon. Edhe klubit të fundit do t’i garantohen 108 milionë euro, nga 97 milionë që marrin aktualisht.

Larg parave të çmimeve, ai model i përditësuar i shpërndarjes për të ardhurat nga transmetimet jashtë shtetit do t’i shohë klubet që përfundojnë më lart në tabelë të shpërblehen më tej. Më parë paratë shpërndaheshin në mënyrë të barabartë, por tani pozicioni i ligës është një faktor vendimtar për një pagesë që mund të bëjë që klubi kryesor të fitojë një shtesë prej 30 milionë euro, ndërsa klubi i fundit merr 18 milionë më pak.

Me këto garanci financiare, Liga Premier thuhet se u ka thënë klubeve se tani mund të hyjë në negociata me Ligën Angleze të Futbollit (EFL) për pagesat shtesë.

Reegulla këtu mund të aktivizohet me çdo gjë që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar vendos të bëjë pas rishikimit të saj. Raportimi bëri thirrje për krijimin e një rregullatori të pavarur për sportin dhe që Liga Premier të rrisë pagesat e saj për nivelet më të ulëta.