The Sun: Ronaldo e vonoi qëllimisht vendimin për Manchester United, zbulohet arsyea

Sulmuesi portugez, Cristiano Ronaldo, ka vonuar qëllimisht shpalljen e qëllimit të tij për t’u larguar nga Manchester United. Sipas tabloidit The Sun, futbollisti 37-vjeçar e ka bërë me qëllim për të mos humbur para.

Fakti është se marrëveshja e punës e Cristiano me Djajtë e Kuq parashikon një bonus për lojtarin në shumën e një milion eurosh. Kjo pagesë do të duhej në fillim të korrikut. Ndaj Ronaldo nuk ka nxituar me deklaratën e tij, për të mos humbur shpërblimin monetar.

Tashmë dihet se Cristiano nuk do të shkojë në turne parasezonal me Ma United. Thashethemet e kanë lidhur portugezin me kalime në Bayern, Chelsea, PSG dhe Barcelona. /albeu.com/