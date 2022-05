Thashethemet kryesore të javës: CR7 shantazhoi Man United, Mbappe i mashtroi të gjithë

Në top thashethemet e javës, do të mësoni pse Cristiano Ronaldo shantazhoi Manchester United, dhe si Kylian Mbappe i mashtroi të gjithë.

Ronaldo shantazhoi Manchester United

Në botën e thashethemeve të futbollit, Cristiano Ronaldo është një nga personazhet kryesore. Gjatë javës, në shtyp u përhap informacioni se ylli portugez ka shantazhuar drejtuesit e Manchester United. Kjo dyshohet se ka ndodhur në dimër, në sfondin e mosgatishmërisë së Ronaldos për të punuar me Ralph Rangnik në mënyrë afatgjatë. Sipas burimit, Cristiano tha se do të largohej nga klubi nëse trajneri gjerman do të qëndronte në krye të skuadrës pas përfundimit të sezonit. Pozicioni i portugezit mund të ndikojë në vendimin e drejtuesve të Manchester United, të cilët në fund ftuan Erik ten Hag nga Ajax, shkruan albeu.com.

Shifra të pabesueshme nga kontrata e re e Mbappes

Saga e transferimeve me Kylian Mbappe ka marrë fund. Si rezultat, transferimi nuk ndodhi, teksa sulmuesi i talentuar vendosi të zgjasë kontratën me PSG. Shifra të pabesueshme nga marrëveshja e re e Mbappes rrëshqitën në media. Burimet thonë se sulmuesi do të marrë 300 milionë euro bonus nënshkrimi dhe paga e tij vjetore do të jetë 100 milionë euro të pabesueshme. Përveç kësaj, Mbappe do të zotërojë një pjesë të planeve të tij të imazhit. Me një fjalë, në vitet e ardhshme, futbollisti i PSG-së do të pasurohet.

Mbappe i mashtroi të gjithë

Pas njoftimit për rinovimin e kontratës së Kylian Mbappes, në shtyp dolën të tjera zëra. Pra, sipas disa raportimeve, sulmuesi nuk do të transferohej fare në Real Madrid verën e ardhshme. Futbollisti dyshohet se thjesht përdori klubin madrilen, ndërsa negocionte me me PSG. Mbappe e tensionoi PSG-në dhe e detyroi klubin të ofronte një kontratë gjithnjë e më bujare. Dmth, dinak Mbappe mund të mashtrojë të gjithë, Florentino Perez, dhe tifozët, dhe madje edhe PSG.

Pse Mbappe e refuzoi Real Madridin

Mediat mund të lexojnë informacione të tjera rreth vendimit të Kylian Mbappe për të mos u transferuar te Real Madrid. Disa burime pohojnë se sulmuesi francez kishte shqetësime për sanksionet nga UEFA ndaj klubit madrilen. Kërcënimi i përjashtimit nga kompeticionet evropiane qëndron ende mbi Real Madridin për shkak të pjesëmarrjes në projektin e Superligës. Mbappe dyshohet se e ka marrë parasysh këtë fakt dhe e ka kuptuar se sa fyese do të ishte të transferohesh në Madrid dhe të mos luante në turne evropiane. Si rezultat, Mbaappe vendosi që transferimi te Real Madridi ishte i parakohshëm, kështu që ai e zgjati kontratën në Paris.