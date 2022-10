Thashetheme, Messi nuk do të rikthehet te Barcelona në vitin 2023

Përballë merkatos së ardhshme të transferimeve, nënshkrimi i Leo Messit nga FC Barcelona ka tingëlluar i fortë. Pas një daljeje nga dera e pasme, Laporta dhe kompania do të donin ta rikuperonin argjentinasin.

Problemi është se ideja fillestare bazohet në një transferim me kosto zero dhe një negocim me futbollistin, dy kushte që nuk do të ndodhin. E para sepse është e pamundur, pasi Messi do të rinovojë nga PSG deri në vitin 2024 dhe e dyta, sepse nuk mund të negociohet me një lojtar me kontratë të vlefshme. Kësaj duhet të shtojmë se babai i Leos përfundoi shumë keq me Laportën dhe me pjesën tjetër të bordit kur u ndjenë të mashtruar dhe aq më tepër tani pasi ka publikuar detajet e kërkesave të bëra nga argjentinasi për rinovim.

Me gjithë këtë, kthimi i Messit në FC Barcelona është në të njëjtin vend me atë të Cristiano Ronaldos te Real Madrid, në harresë. Le të mendojmë se argjentinasi, pavarësisht se i përfundon kontratën me PSG-në, nuk ka ndërmend të heqë dorë nga 40 milionë euro për të mbyllur një marrëveshje me katalanasit me maksimumin 10 milion. Kjo duket një strategji e Laportës për të tentuar të largojë vëmendjen nga çështje të tjera./albeu.com