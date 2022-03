Tha që jam në një nivel me CR7 dhe Messin, Materazzi reagon kundrejt Balotellit: Qetësohu vëlla i vogël

Ish-mbrojtësi i Interit, Marco Materazzi, komentoi ndaj ish-shokut të skuadrës Mario Balotelli me këtë të fundit i cili krahasoi veten me Cristiano Ronaldon dhe Lionel Messin.

Në një intervistë të fundit për The Athletic, Balotelli tha se aftësitë e tij ishin të barabarta me dy të mëdhenjtë.

“Jam 100 për qind i sigurt se cilësia ime është në të njëjtin nivel me CR7 dhe Messin, por unë humba disa raste, e dini? Ndodh. Në ditët e sotme, nuk mund të them se jam aq i mirë sa Ronaldo, sepse sa topa të artë (Topa të Artë) fitoi Ronaldo? Pesë? Ju nuk mund ta krahasoni veten me Messin dhe Ronaldon, askush nuk mundet. Por nëse po flasim vetëm për cilësinë, cilësinë e futbollit, nuk kam asgjë për t’i xhelozuar, të jem i sinqertë.

Në përgjigje të këtyre komenteve, Materazzi reagoi në Instagram dhe u përgjigj: “Qetësohu vëlla i vogël”. /albeu.com/