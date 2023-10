Tetë Topa të Artë, Messi dhe Adidas rikrijon foton ikonike të legjendës se NB-së

Triumfi në Botërorin e Katarit me Argjentinën ishte vendimtar teksa Lionel Messi udhëhoqi albicelestet drejt titullit të tretë në botëror. Fitorja e Messit po festohet gjerësisht në SHBA, pasi ai është i preferuari i momentit i tifozëve amerikanë që nga transferimi i tij në Inter Miami.

Për të festuar fitoren historike, Adidas e ndihmoi Messin t’i bënte homazhe Russell, legjendës së ndjerë të NBA dhe ikonës së sportit amerikan, duke i dhuruar tetë unaza të arta.

Sulmuesi i Inter Miami pozoi me duart e tij në mes të fytyrës duke mbajtur tetë unazat në gishta, ku përsëriti pozën legjendare të Russell nga një fotosesion në vitin 1996.

Lionel Messi recreated the iconic Bill Russell rings photo after winning his eighth career Ballon d'Or 🐐🐐 pic.twitter.com/x4bdO9qgZA

