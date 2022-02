Tërmeti në Man United: Marrëdhënia Cristiano-Rangnick, krejtësisht e prishur

Ujërat po trazohen te Manchester United. Skuadra nuk e përfundon ngritjen me Ralf Rangnick, i cili po kalon një nga momentet më të këqija që kur zëvendësoi në mënyrë të përkohshme Ole Gunnar Solskjaer, sepse mesa duket nuk ka mbështetjen e peshave të rënda në dhomat e zhveshjes.

Sipas As, marrëdhënia mes Cristiano Ronaldos dhe trajnerit gjerman është prishur tërësisht si pasojë e rezultateve të dobëta të skuadrës, eleminuar nga FA Cup nga Middlesbrough dhe e pesta në Premierligë pas dy barazimeve radhazi.

Cristiano Ronaldo do të ishte një nga futbollistët më kritikë me drejtuesit e Rangnick. Portugezi konsideron se gjermani nuk ka nivelin e duhur për të drejtuar një skuadër si ajo e United.

Dhe për t’i bërë gjërat edhe më keq, gjermani zemëroi CR7 edhe më shumë të premten e kaluar duke kritikuar qëllimin e tij. “Duhet të shënoj më shumë gola, është e qartë”, tha Rangnick, disa fjalë që nuk i kanë rënë mirë sulmuesit.

Cristiano është golashënuesi më i mirë i United këtë sezon me 14 gola (8 në ligë), një rekord i pazakontë për portugezin, i cili është në një thatësirë ​​prej pesë ndeshjesh në Premierligë.

Asnjë lajm nga PSG

Pavarësisht gjithë kësaj, CR7 është i lumtur në Mançester dhe nuk dëshiron të ndryshojë ekip. Vetëm moskualifikimi në Champions League sezonin e ardhshëm mund të çojë në largimin e tij nga Old Trafford. Cristiano e di që Ragnick do të largohet si trajner edhe pse ai do të zërë një vend në zyra si këshilltar i klubit.

Media e lartpërmendur siguron gjithashtu se PSG nuk ka treguar ndonjë interes për Ronaldon, siç ishte spekuluar javët e fundit. /albeu.com/