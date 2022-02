Tërbohen tifozët e Arsenalit me Xhakën, mesfushori bëhet viral me veprimin e tij (VIDEO)

Granit Xhaka refuzoi të merrte shiritin e kapitenit në fitoren e Arsenalit në Premier League ndaj Brentford.

Alexandre Lacazette i dha shiritin në krah të riut Eddie Nketiah pasi ai u largua në minutën e 84-të.

Sulmuesi Nketiah më pas shkoi t’i jepte shiritin zviceranit Xhaka, të cilit iu hoq në nëntor 2019.

Por mesfushori në mënyrë të çuditshme hodhi shiritin, duke i thënë Nketiah që t’ia jepte mbrojtësit të krahut Kieran Tierney.

Granit Xhaka turns his nose up at the Arsenal armband ©️🤔 pic.twitter.com/NiGt73wx9C

— DAZN Canada (@DAZN_CA) February 19, 2022