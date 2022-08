Tensioni mes Tuchel-Conte, trajneri italian ka një mesazh epik për teknikun e Chelsea (VIDEO)

Conte dhe Tuchel fillimisht u përplasën kur Pierre-Emile Hojbjerg shënoi golin e barazimit për ta bërë ndeshjen 1-1 pas golit të hapjes nga Kalidou Koulibaly.

Reece James më pas bëri rezultatin 2-1, me golin e tij që e dërgoi Tuchelin duke vrapuar në vijën e kontaktit duke u afruar pranë Conte-s.

Shefi i Tottenham-it bëri shaka në Instagram mbrëmë vonë se Tuchel ishte me fat që nuk kishte parë festimet e tij të egra. Conte tha gjithashtu se menaxheri i tij kundërshtar e meritonte të rrëzohej. Ai postoi një foto të Tuchelit duke vrapuar pranë tij dhe shkroi: “Me fat që nuk të pashë… do të ishte e merituar që të të ndalja festën”.

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu

Dyshja gjithashtu u përball përsëri kur Anthony Taylor shpërtheu për ndeshjen me kohë të plotë, gjë që i pa që të dy të dy të verdhët dhe u përjashtuan. Tuchel tha pas ndeshjes se ai lejoi që emocionet e tij t’i mbizotëronin. Conte ndërkohë mbeti i heshtur kur u pyet nga media, por nuk kishte frikë të kishte një tjetër ngacmim në Tuchel në rrjetet sociale.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022