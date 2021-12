Tension i lartë mes Lukakut dhe Tuchel

Lukaku ishte kyç në fitoren e Chelseat ndaj Aston Villas. Sulmuesi belg luajti 45 minuta, shënoi gol dhe shkaktoi penallti. Pavarësisht performancës së tij të shkëlqyer, këto nuk janë momente të mira për të. Në fakt, deklaratat e tij të fundit sugjerojnë një tension të caktuar në marrëdhënien e tij me Tuchel. A është se Lukaku nuk është titullar në ligë që nga e diela e kaluar më 16 tetor kundër Brentford?

Lukaku nuk e fsheh se nuk është rehat me situatën e tij dhe e ka pranuar se tashmë ia ka përcjellë ndjenjat trajnerit gjerman. “Trajneri dhe unë kemi pasur disa biseda për atë që ai donte nga unë. I thashë se jam shumëdimensionale ,” tha belgu për ESPN Brazil.

Sulmuesi belg i ka kërkuar Tuchelit që të flasë me të sinqerisht: “Ka të bëjë me pak qartësi se si dëshiron të më përdorë dhe çfarë dëshiron nga unë . Mund të vrapoj nga pas, mund të shtyj para, mund ta mbaj topin. Ndaj mendoj se këto janë cilësi që i kam shtuar me kalimin e viteve në lojën time”. /albeu.com