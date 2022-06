Tenistja australiane tregon “luftën” me veten: Doja të hidhesha nga kati i 26-të

Ish-ylli i tenisit australian, Jelena Dokic, zbuloi të hënën se ishte afër vetëvrasjes disa javë më parë. Jelena 39-vjeçare, e cila arriti në vendin e katërt në renditjen botërore në vitin 2002, ka shkruar një shënim të gjatë në Instagram dhe ka shpërndarë një foto të saj me lot në sy. Dokic mundi numrin një të botës Martina Hingis në raundin e parë në Wimbledon 1999. Jelena tha se vuante nga një sëmundje mendore dhe tentoi vetëvrasjen më 28 prill.

Postimi në Instagram

“Për pak u hodha nga ballkoni i katit të 26-të për t’i marrë vetes jetën. Nuk mund ta harroj kurrë atë ditë. Gjithçka ishte e paqartë. Ishte errësirë ​​kudo. Asnjë ton, asnjë foto, asgjë nuk ka kuptim… Vetëm lot, trishtim, depresion, ankth dhe dhimbje. Gjashtë muajt e fundit kanë qenë të vështirë për mua. Po qan vazhdimisht kudo. Nuk do ta harroj kurrë atë ditë, thjesht doja që dhimbja dhe vuajtja të ndalonin. E tërhoqa veten nga skaji, pa e ditur as se si ia kisha dalë mbanë.

Jeta më shpëtoi duke marrë ndihmë profesionale. Po e shkruaj këtë sepse e di që nuk jam i vetmi që mundohem. Vetëm dijeni se nuk jeni vetëm. Nuk do t’ju them se po ia kaloj shumë mirë tani, por sigurisht që jam në rrugën e rikuperimit. Do të kthehem më i fortë se kurrë.”/ h.ll/albeu.com