Ten Hag vlerëson lojtarët më të vjetër dhe u jep atyre më shumë liri, ai zgjodhi 5 lojtarë që do të bëhen “mbështetja morale” e skuadrës

Sipas Manchester Evening News, Ten Hag ka përdorur një teknikë interesante për të lejuar lojtarët e vjetër të Manchester United të marrin më shumë përgjegjësi.

Ten Hag nuk ka frikë të vendosë rregullat dhe të disiplinojë ekipin, por u jep njëfarë ndjenje lirie lojtarëve më të vjetër.

Manchester Evening News raporton se këta lojtarë po inkurajohen të udhëheqin dhe të jenë “morali” i grupit, gjë që është e madhe duke pasur parasysh numrin e lojtarëve të rinj në listë, shkruan albeu.com.

Trajneri zgjodhi disa lojtarë për këtë rol, madje ata që luajnë rrallë u përfshinë në listë.

Tom Heaton (36), David De Gea (31), Cristiano Ronaldo (37), Bruno Fernandes (28) dhe Harry Maguire (29) janë ata që kanë këtë përgjegjësi.

Një përjashtim i dukshëm është Phil Jones, i cili së bashku me De Gean janë një nga lojtarët e vjetër të klubit, por prej kohësh ka qenë jashtë fushës duke luftuar me lëndimet. Lojtarët me eksperiencë si Casemiro dhe Rafael Varane gjithashtu munguan në listë.

Botimi vëren se sistemi Ten Hag është i zgjuar dhe ka një efekt pozitiv në moralin e ekipit. /albeu.com/