Ten Hag tashmë po ndryshon Man United, ai riktheu rregullin e Fergusonit

Përshtati në shqip Albeu Sport

Erik ten Hag ka bërë tashmë disa ndryshime në procesin stërvitor të Man United, me më shumë vëmendje ndaj disiplinës, trajtimit të topit dhe detajeve të vogla.

Tani lojtarëve u kërkohet të mbërrijnë në bazë në orën 9 të mëngjesit, i njëjti rregull që përdoret nga Ferguson

Ten Hag kishte seancën e tij të parë stërvitore më 27 qershor, kur një numër lojtarësh të Manchester United ishin kthyer tashmë nga pushimet. Holandezi mbërriti në bazë në orën 8 të mëngjesit. Sipas Manchester Evening News, Ten Hag ka aplikuar tashmë një nga rregullat kryesore të Sir Alex Ferguson.

Ditën e parë, njëri grup lojtarësh mbërriti në orën 9.30 dhe tjetri në orën 11.30. Shumë prej tyre ishin tashmë në bazë të premten për t’iu nënshtruar ekzaminimeve të detyrueshme mjekësore dhe stërvitjes në palestër. Pas dy ditësh pushim, ekipi zhvilloi një seancë dy orëshe në fushë.

Në ditën e dytë të stërvitjes, Erik ten Hag kërkoi që lojtarët të ishin në bazë deri në orën 9 të mëngjesit, që ishte pikërisht orari që Sir Alex Ferguson iu përmbajt për 26 vjet në klub. Edhe pse, për shembull, Ole Gunnar Solskjaer i lejoi lojtarët të vinin deri në orën 10 të mëngjesit, metodat e norvegjezes u konsideruan mjaft të buta.

Ten Hag u kërkoi gjithashtu lojtarëve që të takoheshin më shumë me njëri-tjetrin jashtë fushës për të forcuar lidhjet në dhomën e zhveshjes. Një tjetër udhëzim nga trajneri është kositja e lëndinës. Sipas The Mirror, Ten Hag udhëzoi stafin që të prerë barin në saktësisht 15 mm.

Vështrime para-sezonale të Manchester United: më shumë disiplinë dhe punë me top

Sky Sports ka zbuluar edhe më shumë risi në stërvitje.

Një lojtar me përvojë të United e përshkroi javën e parë të stërvitjes nën Ten Hag si intense jo vetëm për trupin, por edhe për trurin. Ai dëshiron që ju vazhdimisht të mendoni, mendoni, mendoni.”

Holandezi u shpjegon lojtarëve teknikën që dëshiron të shohë prej tyre. Përveç kësaj, Ten Hag bëri një analizë serioze, gjatë së cilës zbuloi se lojtarët janë nervozë kur janë me topin. Trajneri tashmë po lufton me këtë me ndihmën e ushtrimeve speciale që synojnë punën me topin.

Në stërvitje, Erik ten Hag përdor rregullisht frazën: “Jo mjaftueshëm mirë. Më jep më të mirën”, dhe inkurajon kur lojtarët tregojnë një nivel shumë të lartë. Trajneri është tashmë i kënaqur që ekipi është përshtatur me orarin e ri (duhet të jeni në bazë në orën 9 të mëngjesit), i cili më parë përdorej vetëm për ekipet e të rinjve.

Sky Sports shton se David de Gea është një nga ata që, në bisedë me një staf të Man United, vuri në dukje përmirësimin e standardeve dhe disiplinës, si dhe idetë e qarta të trajnerit. Punonjësit e klubit janë gjithashtu të kënaqur me Ten Hag, ata besojnë se ai tashmë demonstron aftësi të shkëlqyera stërvitore.

Holandezi, nga ana tjetër, pret hapa të menjëhershëm nga menaxhmenti, ai dëshiron që të gjitha transferimet kryesore (të paktën Frenkie de Jong) të afrohet përpara turneut parasezonal, ku Manchester United do të shkojë më 8 korrik. /albeu.com/