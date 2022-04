Ten Hag për punën me Ronaldon: Do të mbetem vetvetja

Eric ten Hag foli për ndërveprimet me lojtarët e yjeve të Manchester United.

Holandezi u pyet se si do të punonte me Cristiano Ronaldon dhe lojtarët e tjerë të statusit të mankunianëve.

“Unë do të mbetem vetvetja në këtë drejtim. Nuk do ta ndryshoj vizionin tim.

Unë do t’u tregoj atyre detyrat e tyre dhe nëse lojtarët nuk i kryejnë ato detyra, ata do të dëgjojnë nga unë, kushdo qofshin ata”, tha trajneri i ri i Manchester United, i cili do të drejtojë ekipin nga sezoni i ardhshëm. /albeu.com/