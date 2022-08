Ten Hag nuk e përtyp dot humbjen e thellë, ndëshkon lojtarët e tij

Trajneri i Manchester United, Erik ten Hag detyroi lojtarët e tij të vraponin 13,8 kilometra pas humbjes së tyre me rezultatin 4-0 ndaj Brentford.

Distanca 13,8 kilometra, nuk u zgjodh rastësisht. Kjo duket se përfaqëson diferencën midis distancës së mbuluar nga Brentford dhe Manchester United gjatë gjithë ndeshjes së tyre. Brentford poshtëroi United të shtunën, kur “Djajtë e Kuq” bënë një nga ndeshjet e tyre ndoshta më të këqija deri më sot, dhe pjesa e parë ishte totalisht e humbur për ta.

Erik ten Hag wanted to make Manchester United players run 13.8 kilometres (8.5 miles) during their exercises in their extra training session today. Brentford players ran 13.8 kilometres more than them yesterday. Distance covered yesterday: Brentford 109.4km United 95.6km.

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 14, 2022